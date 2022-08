Vai kaimiņvalstīs atbalsts iedzīvotājiem apkures sezonā būs lielāks?

Lietuva no savām Baltijas māsām ar lēmumiem par atbalsta piešķiršanu ir bijusi ātrākā - Lietuvas valdība par atbalsta shēmām lēma jau 30.maijā. Tika noteikts, ka šā gada otrajā pusē elektroenerģijas un dabasgāzes cenu kompensēšanai iedzīvotājiem un komersantiem no valsts budžeta atvēlēti 570 miljoni eiro, no kuriem aptuveni 370 miljoni eiro - sabiedriskā piegādātāja "Ignitis" zaudējumu segšanai, un aptuveni 200 miljoni eiro tiks sadalīti dabasgāzes un elektroenerģijas piegādātājiem, no kuriem 165 miljoni eiro - tikai elektroenerģijas piegādātājiem, tostarp neatkarīgiem. Tādējādi uzņēmumu piesūtītos rēķinus klientiem daļēji sedz Lietuvas valsts, līdzīgi, kā tas Latvijā bija iepriekšējā apkures sezonā un būs arī šajā.