Eiropas problēmas nav pasaules problēmas jeb ko Indija vēlas no Krievijas

Eiropas politiķi, ierobežojot Krievijas energoresursu importu, kritizē Indiju par to, ka tā ir palielinājusi Krievijas naftas importa apmērus pēc tam, kad Rietumu sankcijas samazināja tās cenu par aptuveni trešdaļu no pasaules tirgus cenas. Līdz jūlija beigām Krievijas naftas importa apjoms Indijā pieauga līdz 1,1 miljonam barelu dienā. Šobrīd Krievijas naftas patēriņš veido vairāk nekā piekto daļu no Indijas naftas patēriņa. Salīdzinājumam – pagājušajā gadā šis rādītājs bija tikai divi procenti.