Bargā rudens gaidās lietuviešu, Hruščova un citu padomju laika ēku iemītniekiem nav paveicies

Valsts iedzīvotājiem sola zināmu atbalstu. Augusta pirmajā dekādē Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā, kas paredz virkni pasākumu, lai mājsaimniecībām daļēji kompensētu siltumapgādes un apkures izmaksas. Plānots palielināt atbalstu arī trūcīgajiem iedzīvotājiem. Kopumā valsts iedzīvotāju atbalstam plāno tērēt aptuveni 440 miljonus eiro. Tomēr vairāki eksperti uzskata, ka ar to vien nepietiek.

Situācija nav iepriecinoša ne tikai Latvijā, bet arī visā elektroenerģijas tirgū. Papildus karam Ukrainā, sankcijām un manipulācijām ar gāzes piegādēm, dažas no vadošajām Eiropas valstīm ir smagi skāris pārmērīgs sausums. Upes ir kļuvušas seklākas, un tas savukārt apgrūtina ogļu un mazuta piegādi termoelektrostacijām. Vācijā un Itālijā ir izžuvušas Eiropas garākās upes Reina un Po, un Francijas Luāra strauji tuvojas kritiskajam punktam, ziņo BBC. Donavā sausuma dēļ ir apgrūtināta kuģu satiksme. Francijas atomelektrostacijas nespēj darboties ar pilnu jaudu, jo upju ūdens, kuru izmanto reaktoru dzesēšanai, ir pārāk silts. Hidroelektroenerģijas ražošanas apjomu samazināšanās dēļ Norvēģija pārtrauc eksportēt elektroenerģiju, un tā ir bijusi viena no galvenajām elektroenerģijas piegādātājām vairākām Eiropas valstīm.

Arī sašķidrinātās dabasgāzes sektorā situācija ir tālu no vienkāršas. Lai gan ASV šogad ievērojami palielinājusi sašķidrinātās dabasgāzes piegāžu apjomu Eiropai (ja pirms gada eksporta apmērs bija 20%, tad tagad tas bija palielinājies līdz 60%), ugunsgrēks un sprādziens vienā no valsts galvenajām šīs nozares rūpnīcām "Freeport LNG", kura nodrošināja 20% no ASV sašķidrinātās dabasgāzes eksporta jaudas, lika plāniem mainīties. Labākajā gadījumā uzņēmums pilnībā atsāks darbu tikai oktobrī. Turklāt Eiropai par sašķidrināto dabasgāzi nākas konkurēt ar Āziju, kurā ir ļoti liels pieprasījums pēc elektroenerģijas. Arī pašas sašķidrinātās dabasgāzes cenas ASV nekādā ziņā nav draudzīgas un tradicionāli vienmēr ir bijušas augstākas par cauruļvadu gāzes cenām.