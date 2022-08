Mērām partijas ⟩ Vai vecai partijai var iemācīt jaunus trikus? Jaunās Vienotības četros gados paveiktais

Jaunās Vienotības programmā ārpolitikai atvēlēta gaužām maza loma, praktiski bez tādiem abstraktiem solījumiem kā "ES kā spēcīga nacionālu valstu savienība, Latvija ES kodolā" un citiem līdzīgiem izteikumiem par Latvijas integrāciju Eiropā un drošības stiprināšanu, par ārpolitiku nekas daudz nav minēts. Raugoties no vienas puses, arī citām partijām programmās par ārpolitiku parādās vai nu līdzīgi apgalvojumi, vai kas aprakstošs bez īpašas konkrētības. No otras puses, no Jaunās Vienotības nācis ilggadējais Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, kurš šo amatu ieņem jau kopš 2011.gada. Starp visiem abstraktajiem solījumiem Jaunā Vienotība arī solījusi “atbalstu diasporai latviešu valodas un kultūras apguvē, sadarbību ekonomikā, zinātnē, sportā un pētniecībā” un “atbalstu diasporai, atgriežoties Latvijā, t.sk. bērnu integrācijai izglītības sistēmā”.