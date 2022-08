Piecos no rīta sapratām, ka sācies karš. Ekskluzīva saruna ar brīvās Ukrainas vēstnešiem “DakhaBrakha”

Jau šovakar Mežaparka estrādi pieskandinās brīvās Ukrainas vēstneši – ekscentriskā etnofolka grupa “DakhaBrakha”, kas pie mums, Latvijā, ir viesojusies ne reizi vien – gan festivālu ietvaros, gan Latgales koncertzālē “Gors”, uzstājoties arī kopā ar mūsu pašu “Tautumeitām”. Šis koncerts būs īpašs ar to, ka programmai īpaši veidotas arī video instalācijas ar Ukrainas mākslinieku dalību, kā arī, protams, emocionālais svars šim notikumam pēc februāra ir pavisam cits. Viņus mīl un ciena visā pasaulē. Nupat “DakhaBrakha” atgriezās no ASV turnejas, kur saņēma milzīgu atbalstu no vietējiem klausītājiem, taču tai pat laikā sniedza pretī milzu devu enerģijas, pašcieņas un jaudīgas mūzikas. Ne velti grupas nosaukums senajā ukraiņu valodā nozīmē “dot/ņemt”. Mums, TVNET, radās īpaša iespēja “noķert” pasaulē slaveno kvartetu uz ekskluzīvu sarunu, ko tad arī publicējam šeit, tiešsaistes žurnālā KLIK.