Aleksandrs Dugins: Putina "pelēkais kardināls" vai margināls nacionālists?

Dugins aicinājis anektēt Krimu jau deviņdesmitajos gados, un viņam tiek piedēvēta arī "Novorosijas" jeb "Jaunkrievijas" jēdziena atdzīvināšana. Šo terminu 18. gadsimtā izmantoja, lai apzīmētu zemes, kuras Krievijas impērija bija atņēmusi Osmaņu impērijai. Lielākā daļa no šīm zemēm mūsdienās veido Ukrainas valsts teritoriju un ideja par "Jaunkrievijas" atdzīvināšanu ir arī viena no Dugina ideoloģijas galvenajiem dzinējspēkiem. Dugins prasmīgi spējis izspēlēt tieši Putina laikmeta ekspansīvā, revanšistiskā nacionālisma kārtis, prasmīgi savijot to arī ar krievu imperiālistisko nostaļģiju un pareizticību jeb kristietības Austrumu atzaru.