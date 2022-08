Kā Irānas kodolpakta atjaunošana varētu palīdzēt Krievijai

Taču Krievija šajā draudzībā meklē iespēju atjaunot arī otru no saviem galvenajiem ienākumu avotiem – jēlnaftas tirdzniecību, jo no šī gada decembra tam draud pilnīgs Eiropas Savienības valstu embargo. Tiesa, sadarbības ar Irānu patiesais izdevīgums pagaidām ir zem lielas jautājuma zīmes, jo atkarīgs no tā, vai jau otro gadu ieilgušās sarunas par atgriešanos pie Irānas kodolvienošanās vainagosies ar panākumiem.