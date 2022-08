Es cenšos sev pārāk nepārmest, jo tā ir viena no vislielākajām un traucējošākajām lietām. Kad tu cīnies reizēm pats ar sevi un nepārliecinātību par to, ko tu dari. Tās šaubas jau nekur nepazūd, pa galvu maļas jautājumi - vai tas, ko tu dari, kādam būs vajadzīgs. Reizēm tas zirgs vienkārši ir jāsavalda, lai vienkārši viņš netraucē izpausties. Lai tu necenstos realizēt kāda cita vai sevis paša ilūziju par to, ko kāds gaida no tevis.