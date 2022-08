Par kritušiem simboliem un to atstātajām rētām

Taisnības labad jāteic, ka abi pēdējie pārklājās un otro basketbola puslaiku noskatījos atkārtojumā. Draugs spēli komentēja: “Uzvara tāda, it kā turki to stabu būtu uzcēluši.” Visu notikumu kopums padarīja šo par vienu no Latvijai skaistākajām dienām, kāda pēdējo gadu laikā piedzīvota.