Pieminekļa rēgs turpinās mūs vajāt

Filozofs Igors Gubenko norāda: «Šis piemineklis nu jau bijušajā formā tik tiešām slavina padomju okupāciju. To nevar noliegt. Taču, manuprāt, nebūtu jāaizmirst, ka otrā pasaules kara upuru piemiņa taču nav nekas nelojāls, noziedzīgs vai tāds, ko mums Latvijas cilvēkiem vajadzētu liegt.» Viņš par svarīgu uzdevumu uzskata piemiņas nodrošināšanu krieviski runājošajiem tādā veidā, kas ir pieņemama visām sabiedrības daļām. Gubenko skaidro, ka pieminekļa nojaukšana ir gan par Latvijas sabiedrības pagātni, gan nākotni. Jo, lai patiesi tiktu vaļā no padomju mantojuma, Latvijā jāķeras pie otrā pasaules kara upuru piemiņas jautājums atdalīšanas no okupācijas slavināšanas un Putina režīma atbalstīšanas.