"Ja citi negrib, lai es dzīvoju, tad es dzīvošu divreiz!" Pirmā intervija ar Kristapu Strūbergu pēc skandāla par vardarbību ģimenē

Manī nav baiļu. Nav uztraukuma. Esmu pateicīgs Dievam. Ir tikai atrisinātas un neatrisinātas lietas, kuras vienmēr nozīmē tikai vienu - ir jādara! Vīrietim vispār ir jādara. Atpazīt to, kas jādara, un tad to darīt. Citādāk tā ir sagrāve. Un es esmu bijis abās pusēs. Darīšana pasargā vīrieti, un līdz ar to tiek pasargāts viss, kas viņam ir apkārt. Esmu iemācījies saprast to, ka Romu tiešām neuzcēla vienas dienas laikā. Tāpēc es zinu, ka visam ir savs laiks. Pacietība mani padara gudrāku.