Belfāstas piezīmes: acīmredzamais - neticamais, vispārēja eiforija un krievu propagandas ķetnas pat Ziemeļīrijā

Savu darbiņu kapteinis Šimkovičs sāka jau lidostā, tēvišķi pārmijot vismaz pāris vārdu ar katru no spēlētājiem, apvaicājoties par sajūtām. Lidmašīnā tas turpinājās, te apsēžoties blakus Žigam Lipuščekam un Petram Marešam, te dodoties uz gaisa kuģa aizmuguri pie latviešiem Kaspara Dubras, Vitālija Jagodinska un Pāvela Šteinbora.

Pats Tomāšs gan TVNET pēc treniņa Belfāstā, mazgājot "bučus", uzsvēra to, ka tas nenotiek mākslīgi vai forsēti. Šādi viņš rīkojies lielāko daļu savas karjeras, tāpēc arī bieži ticis izraudzīts par kapteini. Viņš izbaudot spēlēšanu "zem spiediena", kad obligāti jāparāda rezultāts.

Tādās spēlēs kā pret "Linfield" 25. augustā, kurās izšķiras viss (būt vai nebūt grupu turnīrā UEFA Konferences līgā, saņemt vai nesaņemt papildu divus miljonus no UEFA, gūt vai negūt lielāko panākumu Latvijas klubu futbolā pēdējos 13 gados), kapteinim ir milzu loma, bet to ierindas līdzjutējs nekādi nevar redzēt. Šimkovičs varētu būt ideāls kapteinis jebkuram futbola klubam Latvijā, jo viņš vienlīdz brīvi var sazināties kā angliski, tā krieviski. Šo to jau protot arī latviski. Protams, var runāt arī vāciski, kas reizēm palīdz izskaidrot trenera norādes tautietim Kevinam Frīzenbihleram.