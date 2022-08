Lietuvas eiroparlamentārietis, "melnā grāmatvedība" un viņa miljoni Krievijā

No Taizemes atgriezīsimies pie tuvākām ārzemēm. Atsevišķas uzmanības vērti ir “Vikonda” grupas kinoteātri Krievijā - “Cinema V”. Vismaz vienam no šiem kinoteātriem tika piešķirts Krievijas budžeta atbalsts. Tiesa, tas bija pieticīgs - teju 10 miljoni rubļu (166 400 eiro). Tik un tā atbalsta mērķis bija ļoti skaidrs - apmaiņā pret atbalstu “Vikonda” grupa apņemas nodrošināt, ka Krievijā radītās filmas veidos vismaz pusi no kinoteātra repertuāra.