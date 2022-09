Ja nespējam pāriet uz vienas valodas politiku, tad neesam pelnījuši savu valsti

Tagad to visai plaši lieto arī sovjetistu (kā apspiedēju un paverdzinātāju) impēriskās domāšanas gruvešu apzīmēšanai. Tagad, kad (Ukrainas okupācijas iespaidā) čehi, somi, igauņi, lietuvieši un arī latvieši vāc projām no publiskās telpas okupantu slavinājumus un viņu impēriju godinošus obeliskus, triumfa arkas un pieminekļus, ir notikusi publiskās telpas atbrīvošana no ideoloģiskā smoga un pagātnes propagandas piesārņojuma. Pasaule attīrās un kļūst labvēlīgāka visai sabiedrībai kopumā. Nav noslēpums, ka boļševiki kopš 1917.gada vienmēr aktīvi ideoloģiski marķējuši teritorijas, kurās pārņem varu. Tas tika darīts ar sarkaniem transparentiem, uzsaukumiem, milzīgām zvaigznēm, sirpjiem, āmuriem un vadoņu portretiem gigantiskos apmēros pilsētu publiskajās telpās. Visiem, kas šajā vidē dzīvo, bija jāizjūt katru minūti vai stundu, ka viņi atrodas proletariāta diktatūras valstī. Vidē, kurā visu nosaka vienīgās partijas, vadoņa gars un pārliecība. Tā sākās arī Latvijas pilsētu publiskās telpas pārblīvēšana ar stacionārās propagandas atribūtiem - pieminekļiem un sekundārajiem saukļiem, aicinājumiem un draudiem. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas sekundārie tika aizvākti, bet stacionārie palika uz vietas. Pārdaugavas okupeklis bija viens no šīs plejādes antimākslas pārstāvjiem Rīgā.