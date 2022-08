5 slavenākie pirāti cilvēces vēsturē

Viena no nedaudzajām sievietēm – pirātēm. Anna Bonijas stāsts ir ļoti interesants, jo viņa sākotnēji devās jūrā ģērbusies kā vīrietis. Bonija pievienojās viņas mīļākā Džona Rekhema vadītajai apkalpei, kura laupīja kuģus Bahamu salu un Kubas tuvumā 18. gadsimtā. Sākotnēji tikai Rekhems zinājis par Bonijas patieso dzimumu, taču ar laiku it kā viņas patiesā identitāte tikusi atklāta. Tomēr neskatoties uz tajā laikā valdošajiem aizspriedumiem par sievietēm jūrā, pirāti Boniju pieņēmuši kā pilntiesīgu apkalpes locekli. Ar laiku Rekhema apkalpei pievienojusies arī vēl viena sieviete – Mērija Rīda, kura līdzīgi kā Bonija centusies slēpt savu dzimumu. Tomēr arī tas ar laiku tika atklāts. Beigu beigās Bonija un Rīda kopīgi izveidojušas sava veidu duetu un kopīgi laupījušas kuģus Rekhema apkalpes ietvaros. Diemžēl abu sieviešu pirātu dienas nebija ilgas. 1720. gadā Rekhema apkalpi sagūstīja pirātu mednieka Džonatana Bārneta apkalpe. Abām sievietēm tika piešķirts nāvessods par pirātismu, taču tas beigu beigās netika izpildīts. Iemesls – abas sievietes it kā esot gaidījušas bērnus. Rīda neilgi pēc tam nomirusi, bet par Bonijas tālākajām gaitām nav zināms.