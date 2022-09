"Iestādes resursu vietā būs jātērē savi?" VID skaidro, vai darbiniekiem būs jāstrādā no mājām

“Tagad te runā, ka viens no variantiem, kā taupīt elektrību, būtu likt darbiniekiem strādāt no mājām,” TVNET tiešsaistes žurnālam KLIK raksta satraukta lasītāja Iveta*. Viņa ir ierēdne Valsts ieņēmumu dienestā un stāsta, ka institūcijas iekšienē izskanējušas runas, ka viens no veidiem, kā taupīt energoresursus, varētu būt likt darbiniekiem strādāt no mājām, tādā veidā tērējot savus, nevis iestādes resursus. KLIK sazinājās gan VID, gan citām FM pakļautībā esošajām iestādēm, lai skaidrotu, kādi pasākumi šobrīd tiek plānoti, tostarp vai apsvērts Ivetas stāstītais energotaupības nolūkos.