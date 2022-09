Laiks "uzlaist gaisā" elektrības tirgus

Vēja turbīnu lāpstiņas kalnu grēdā pretī manam logam šodien griežas īpaši enerģiski. Pagājušās nakts vētra ir mazinājusies, taču turpina pūst spēcīgs vējš, piegādājot kilovatus elektrotīklam bez jebkādām papildu izmaksām (jeb, ekonomistu valodā runājot, robežizmaksām). Taču cilvēkiem, kuri cenšas savilkt galus šajā šausmīgajā dzīves sadārdzināšanās krīzē, par šiem kilovatiem ir jāmaksā tā, it kā tie būtu ražoti no visdārgākās sašķidrinātās dabasgāzes, kas no Teksasas nogādāta uz Grieķijas krastiem. Šim absurdam, kas sniedzas arī ārpus Grieķijas un Eiropas, ir jāpieliek punkts.