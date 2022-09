Gorbačovs ir miris, bet nekas nav un nedrīkst būt aizmirsts

Pēc visiem šiem labajiem vārdiem rodas iespaids, ka Mihails pārņēma varu Padomju Savienībā un visu mūžu kaislīgi un nerimtīgi cīnījās, lai to sagrautu un iznīcinātu no iekšienes. Teju vai vienpersoniski izcīnīja bijušo PSRS valstu brīvību, lai mēs visi varētu izkļūt no padomijas važām un mums pavērtos ceļš uz Eiropu. Tāds caurcaurēm labais tēls. Tomēr tās ir diezgan lielas muļķības.