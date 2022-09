Kvieši kļūst lētāki. Vai samazināsies arī maizes cena?

Kopš pārtikas kviešu rekordcenām Eiropas biržās maijā, kad tās pārkāpa 400 eiro tonnā robežu, augusta beigās cenas ir kritušās par apmēram 100 eiro tonnā. Kviešu cenām kopumā ir tendence samazināties gan tāpēc, ka tirgū ienāk jaunā raža, gan arī tāpēc, ka rasta iespēja izvest graudus no Ukrainas. Vai līdz ar to Latvijā lētāki paliks miltu izstrādājumi un pārtikas produkti, kas lielā mērā ir atkarīgi no graudaugiem? Īsta pamata kritumam nav, jo nekontrolēti kāpj energoresursu, īpaši gāzes, cenas, lēš eksperti. Taču prognozes liecina, ka cenu pieaugums nākamgad stabilizēsies, nevajadzētu vairs novērot līdzīgus kāpumus kā šogad.