Kas ir svētdien netālu no Ventspils avarējušās lidmašīnas īpašnieks?

Mierīgo 4. septembra svētdienas vakaru Latvijā sašūpoja satraucoša ziņa - aptuveni 40 kilometru attālumā no Ventspils krastiem avarējusi privāta lidmašīna. Notikums zibens ātrumā parādījās daudzos lielākajos Eiropas un arī citu pasaules valstu medijos. Pēc pirmajām ziņām, lidmašīna ar vēl nenoskaidrotu pasažieru skaitu bija ceļā no Spānijas uz Vācijas pilsētu Ķelni - tātad lidaparāts nogāzies aptuveni 2000 kilometru no vietas, kur tam vajadzēja piezemēties. Informācija par notikušo joprojām ir skopa un jautājumu ir vairāk nekā atbilžu, tomēr kompānija, kuras īpašumā bija minētais gaisa kuģis, apstiprinājusi, ka tajā bijis viens no kompānijas īpašniekiem Karls Pēters Grīzemans. KLIK meklē atbildi, kas ir šis uzņēmējs.