"Ja kartupeļus, tad vakardienas!" Ārsts skaidro, kā taupīt naudu un ēst veselīgi

Vēl joprojām ir pieņemts uzskatīt, ka veselīgs uzturs ir dārgs prieks un ne tuvu katram pa kabatai. Daudzus šis fakts attur pat no mēģināšanas savu dzīvesveidu padarīt veselīgāku. Profilaktiskās medicīnas ārsts no Igaunijas Sergejs Sādi ir pārliecināts: ja cilvēks patiesi vēlas ievērot veselīga uztura principus, tad spēs to arī budžeta ekonomijas apstākļos.