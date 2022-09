Minūtes līdz katastrofai… Kas īsti notika uz prāmja “Stena Scandica": Ingūnas Maļinovskas pieredzes stāsts

29. augustā ap deviņiem no rīta Ingūna Maļinovska ar dzīvesbiedru Gintu pēc gara pārbrauciena cauri Zviedrijai Nīnashamnā uzkāpa uz prāmja "Stena Scandica". Abi priecājās, ka astoņas ar pusi stundas garajā braucienā līdz Ventspilij varēs atpūsties un pagulēt. Pūta neliels vējiņš, bet kopumā laiks bija lielisks. Automašīnu pāris atstāja uz sestā stāva klāja, un devās uz savu kajīti. Ingūna manīja, ka kuģis ir pustukšs, arī automašīnu maz. Noguruši no ceļojuma abi turpat kajītē ieturēja maltīti un likās pasnaust. Ap 12.30 Gints pamodās un teica, ka dosies uz klāju uzsmēķēt. Ingūna ieslēdza televizoru un nolēma vēl mazliet palaikoties. Pēkšņi viņa izdzirdēja tādus kā pīkstienus un nodomāja, ka pie vainas ir televizors, tāpēc to izslēdza. Signāls uzstājīgi turpināja skanēt, bet Ingūna nesatraucās.