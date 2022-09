"Es neesmu gatavs mirt par Latviju." Jauniešu viedokļu līderi par prioritātēm 14. Saeimas vēlēšanās

Latvijas jaunākajām paaudzēm raksturīga savdabīga izpratne par politiku un to, kas tajā svarīgs. Tomēr jaunieši Latvijas politiskajos procesos, tajā skaitā vēlēšanās, piedalās reti. Piemēram, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās piedalījās vien 32,9% no balsstiesīgajiem vēlētājiem vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem un 36,6% no balsstiesīgajiem vecuma grupā no 25 līdz 34 gadu vecumam. Ar krietni lielāku vēlēšanu aktivitāti izceļas cilvēki vecuma grupā no 65 līdz 74, uz vēlēšanām dodoties pat 62,2% no balsstiesīgajiem. Paradoksālā kārtā par Latvijas nākotni arī šajās vēlēšanās, visticamāk, lems cilvēki, kas tajā nemaz nepiedalīsies.