Video ⟩ Valsts aizsardzības dienesta ieviešana un risinājumi energokrīzei - ko lēma valdība

Jau ziņots, ka Ministru kabineta 30.augusta sēdē valdība konceptuāli atbalstīja EM piedāvājumu no 2022.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.decembrim OIK vidējo likmi noteikt nulle eiro par megavatstundu, obligātā iepirkuma atbalsta izmaksas sedzot no AS "Latvenergo" dividenžu ieņēmumiem.