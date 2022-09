Viena brīnuma meitene

Pirms gada pasaules sports piedzīvoja sensāciju, par kuru Ņujorkā parūpējās Lielbritānijas tenisiste Emma Radukanu. Visiem par milzu pārsteigumu, būdama 18 gadus veca, viņa triumfēja prestižajā "Grand Slam" turnīrā "US Open". Neviens no jaunās tenisistes neko tādu negaidīja. Pēc turnīra gan no Radukanu gaidīja lielas lietas, bet uz sevi liktās cerības viņa nav attaisnojusi. Vismaz ne tenisa kortā.