Vīrs, kurš izglāba Latvijas Universitāti no spridzināšanas, un viņa netaisnīgais liktenis

Un tad – savā ziņā līdzīgi Mērijai Grīnbergai, kura izglāba lielu daļu no Latvijas muzeju kolekcijas un par kuru 2018. gadā Kristīne Želve uzņēma filmu “Mērijas ceļojums”, Roberts Akmentiņš Otrā pasaules kara laikā izglāba Latvijas Universitātes bibliotēku no izvešanas uz Vāciju un Universitātes galveno ēku Raiņa bulvārī 19 – no uzspridzināšanas.