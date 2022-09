"Tu nevari iedomāties, ko esi sev nodarījis!" Avārija ar elektroskūteri var atstāt rētas uz dzīvi. Jāņa pieredze

Nenoliedzami - elektriskie skrejriteņi ir viens no ērtākajiem pārvietošanās līdzekļiem lielās pilsētās, piemēram, Rīgā. Tiesa, ļoti lielā mērā braukšanas drošība ir atkarīga no vadītāja apzinīguma. TVNET sazinājās ar Valsts policiju, lai iegūtu informāciju par ceļu satiksmes negadījumiem, kuros iesaistīti elektroskūteri. Kāds TVNET lasītājs, kurš vēlējās palikt anonīms, atklāja savu pieredzi - viņš no avārijas ar skrejriteni vēl aizvien nav atguvies.