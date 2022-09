"Politiķi nesaprot, ka mums jātiek uz pirti!" Ko no jaunās Saeimas gaida Strenčos?

"Lai mani, nevakcinētu, paņemtu darbā," jautāta, ko gaida no jaunās Saeimas, it kā šo jautājumu sen būtu gaidījusi, atbild Regīna Ostapko. Pandēmijas laikā sieviete bija spiesta aiziet no Vidzemes slimnīcas, kur viņa Covid-19 slimnieku nodaļā strādāja par medicīnas māsas palīdzi. "Tādas nepārbaudītas vielas sevī nelaidīšu," viņa saka. Sievietei piebalso vīrs uz velosipēda: "Andžam roka vēl ir, bet nekustas".