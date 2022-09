Aktrise un divējāda režisore vienā vakarā – Elita Kļaviņa nākamajā dienā pēc pirmizrādes “Es atgriežos no tālienes”

To apziņu, cik trauslā diegā viss karājas. Cik laime trausla, cik cilvēka esamība ir trausla, cik viegli to ietekmē ģimenes. Ka ģimene ir izejas punkts cilvēka tālākajai dzīvei, viņa liktenim. Tas bija izejas punkts, un likās, ka gan luga, gan filma par to runā un abas sasaucas. Man šķiet, mākslai jābūt tādai, kas liek domāt.