Video ⟩ Florences piezīmes: tu un es - par RFS!

2022. gada 8. septembra vakars paliks spilgtu tinti ierakstīts gan RFS futbola kluba, gan Latvijas futbola vēstures grāmatā. No piesardzīgām prognozēm līdz daudzināmam neizšķirtam pret vienu no zināmākajiem itāļu klubiem pagāja nedaudz vairāk nekā 90 minūšu. Aplausus tovakar nopelnīja rīdzinieki, bet mājinieki no saviem faniem saņēma svilpienus.