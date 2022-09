Par vienā dienā izpostītu labības lauku vai mežu saimniekam var nākties maksāt vēl gadiem

Arī meža gadījumā katru gadu var izmērīt finansiālo pieaugumu. Kurā gadā kas var aiziet bojā, to mēs, protams, nevaram pateikt. Tas, kas šobrīd meža īpašniekus attur, drīzāk ir doma, ka jau 20 gadus to mežu esam audzējuši un iztikuši bez šī produkta un paši vairāk vai mazāk tikuši galā ar riskiem. Taču tas viss var mainīties vienā dienā. Nesen runāju ar kādu lauksaimnieku, kurš iepriekš vairāk nekā 20 gadus bija strādājis bez sējumu apdrošināšanas, bet šobrīd viņi saka, ka nevar iedomāties, kāds būtu darbs, ja nebūtu viss apdrošināts. Viens ir finanšu aspekts, bet otrs ir apziņa, ka vari gulēt mierīgi, nevis katru nakti ziemā pārdzīvot, vai viss uz laukiem kārtībā un vai sējumi pārziemos. Tu zini, ka dari to, kas ir no tevis atkarīgs, un par to, kas nav no tevis atkarīgs, neuztraucies tik ļoti.