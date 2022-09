Pret Krieviju izmantotajai Eiropas stratēģijai ir panākumi; tā jāturpina

Nevar noliegt, ka Krievija ir guvusi labumu no nesenajiem gāzes cenas kāpumiem. Bet tas nenozīmē, ka sankcijas nestrādā. Būs jāpagaida, lai parādītos visas sekas, ko izraisījis Eiropas lēmums pārtraukt energoresursu importu no Krievijas. Līdz šim Eiropa ir tikai aizliegusi importēt Krievijas ogles un samazinājusi naftas iepirkumus no Krievijas. Pat tam vien ir skaidri redzamas sekas.