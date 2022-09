Izlīgums panākts. Vai kaimiņvalstu pedagogu algas arī?

Latvijā no 2022. gada 1. septembra pedagoga zemākā mēneša darba algas likme tika palielināta par 8,4% - no 830 eiro līdz 900 eiro. Savukārt pirmsskolas izglītības pedagogu zemākās darba algas likmes paaugstinājums ir 11,2% apmērā - no 872 eiro līdz 970 eiro. Jāatzīmē, ka tas ir bruto atalgojums, pēc nodokļu nomaksas skolotāju maciņos ieripo daudz mazāk.