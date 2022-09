Kā draudēšana ar fašistu triumfu nepalīdzēja Zviedrijas sociāldemokrātiem noturēties pie vadības

Sociāldemokrātu partijas līdere, līdzšinējā Zviedrijas premjerministre Magdalēna Andešsone ir atzinusi kreisā flanga partiju zaudējumu, un ceturtdien atkāpās no valdības vadītājas amata. Viņas vietā valdības veidošanu gaida Moderātu partijas līderis Ulfs Kristersons. “Mums ir vēlēšanu rezultāts un lūgtais mandāts īstenot pārmaiņas,” trešdienas vakarā pēc vairāku dienu ilgas, saspringtas balsu skaitīšanas paziņoja Kristersons. Galvenās pārmaiņas, kuras viņš akcentējis savā priekšvēlēšanu kampaņā, ir augošo enerģijas cenu un vardarbīgās noziedzības līmeņu apturēšana. Tomēr viņam priekšā vēl ir nopietns uzdevums izveidot funkcionējošu valdību no tām labā spārna partijām, kas solījušas viņam atbalstu – tostarp no nelāgo slavu ieguvušās "Zviedrijas demokrātu" partijas.