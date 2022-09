Kā partija "ar nacistu saknēm" guva panākumus nesenajās Zviedrijas vēlēšanās

Viena no būtiskām zviedru nelaimēm ir tā, ka viņiem nav nācies piedzīvot karus, okupācijas un no tā izrietošas problēmas, kuras izraisījuši „citi“. Tāpēc eksistē jēdziens „miera traumētie“, kas nozīmē pārliecību, ka visu šo problēmu neesamība Zviedrijā ir izskaidrojama ar zviedru prasmi vienkārši tikt galā ar krīzēm un problēmām, kas kaimiņvalstīm ir smagi risināmi jautājumi. Proti – pārliecība, ka zviedri viegli tiek galā ar to, kas citiem padodas grūti vai neizdodas. Tāpēc Zviedrijā nav pieņemts sūroties par imigrāciju un uzskatīt, ka šie jautājumi varētu patiešām radīt kādas nopietnas problēmas zviedriem pašiem. Taču tagad ir pienācis brīdis, kad „problēmu risināšanas autopilots“ vairs nedarbojas, jo segregācija, bezdarbs ārzemju izcelsmes zviedru vidū ir fakts.