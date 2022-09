Intervija ⟩ Zelenska padomnieks: Ukraina uzvarēs Krieviju. Jautājums - kad

Viens no Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska tuvākajiem padomniekiem Mihailo Podoļaks intervijā Igaunijas laikrakstam "Postimees" atklāj - Ukrainas galvenā prioritāte Krievijas sāktajā karā ir Doneckas un Luhanskas atbrīvošana no krievu karaspēka. Līdztekus tam svarīgs virziens ir arī uzbrukumi Krievijas munīcijas noliktavām un tehnikas krājumiem kopš 2014.gada okupētajā Krimā. Podoļaks stāsta arī par to, kā pēc veiksmīgā Ukrainas pretuzbrukuma Harkivā mainījies Rietumu partneru skatījums.