Drūmi kadri no Izjumas: uz atrastajiem līķiem redzamas vardarbības pazīmes

Kad no Ukrainas pilsētas Izjumas tika padzīta Krievijas okupācijas armija, mežā netālu no pilsētas tika atrasti masu kapi. Tajos aprakti gandrīz 500 cilvēku līķi, reportāžā no notikuma vietas ziņo Igaunijas laikraksta "Postimees" žurnālists Jānuss Pīrsalu un fotogrāfs Dmitrijs Kotjuhs.