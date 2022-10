Stulbums vai viltīgs aprēķins? Cik augsta ir "ietekmeļa" slavas cena

Katrs ceturtais Z paaudzes pārstāvis Amerikā vēlētos kļūt par sociālo mediju platformu ietekmētāju, liecina "HigherVisibility" 2022. gadā veiktā aptauja. Respondenti lēsa, ka vidēji populāra satura veidotāja gada ienākumiem jābūt robežās no 75 000 līdz 100 000 ASV dolāru, plus vēl bonusā nāk produkti un preces, kurus iespējams saņemt par velti, piemēram, zīmolu apģērbs un jaunākās tehnoloģijas. Un visietekmīgākie un slavenākie par vienu pašu postu saņemot pat vairākus miljonus dolāru. Katrs piektais respondents piekristu pamest savu līdzšinējo darbu, lai kļūtu par ietekmētāju, bet 12% aptaujāto pamestu studijas augstskolā, ja rastos iespēja veidot karjeru sociālajos tīklos. 16% paši būtu gatavi samaksāt, lai tiktu pie influencera titula, uzskatot to par labu investīciju potenciālajā karjerā. Bet cik augsta ir cena, lai tiktu pie slavas sociālajos tīklos?