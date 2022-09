Kāpēc somi neseko savam padomam aizliegt tūrisma vīzu izsniegšanu Krievijas pilsoņiem?

Pēc nepilna pusotra mēneša, kopš ideja izskanēja no Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska, Baltijas valstis un Polija ir būtiski ierobežojušas ieceļošanas iespējas Krievijas pilsoņiem ar Šengenas vīzām. Diskusija par pilnīgu vīzu aizliegšanu ir ieilgusi un maz ticams, ka tuvākajā laikā bloka valstis varētu pavisam aizliegt krieviem ieceļot Šengenas zonā. Citi debates sauc par jauna Dzelzs priekškara nolaišanas mēģinājumu vai centieniem sašķelt Eiropu tik daudziem atmiņās iespiestajos Rietumu un Austrumu blokos. Interesanta gan šajā stāstā izskatās Somija, kura no vienas puses atklāti piekrīt Igaunijas prezidentes izteikumam, ka ieceļošana Eiropas Savienībā ir privilēģija, nevis cilvēktiesība, taču no otras puses, kura šobrīd vēl lēmusi nogaidīt ar ieceļošanas iespēju ierobežošanu cilvēkiem ar Šengenas vīzām.