Līna Mūze: Gribu būt viena no tām meitenēm, kas samet 70 metrus

Mūze uzskata, ka viņa var būt viena no tām daiļā dzimuma pārstāvēm, kuras metušas šķēpu aiz 70 metriem. Līdz šim tas izdevies tikai piecām šķēpmetējām.

"Ticu, ka varu mest 70 plus metrus," TVNET sacīja Mūze. "Es uz to eju un gribu būt viena no tām meitenēm, kas samet 70 metrus savā karjerā. Un vēl vairāk. Man ir visas dotības. Agrāk treneri mani baroja ar fizuhu, neticot manam tehniskajam talantam."