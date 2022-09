Neveiksmīgākie sporta talismani

Mūsdienās daudzām studentu un profesionālajām sporta komandām ir savs talismans. To galvenais pienākums ir dejot, lēkāt un izklaidēt klātesošos līdzjutējus. Viena no talismana panākumu atslēgām ir ārējais veidols. Netrūkst sporta talismanu, kas ir tik neveiksmīgi, ka biedē bērnus. Protams, māksla ir subjektīva, bet vairums no šiem talismaniem ir atrodami visu laiku sliktāko talismanu topos.