Putins uzsācis ļoti riskantu spēli gan politiski, gan ekonomiski

Tieši tādēļ, ironiskā kārtā, iespējams, pat nedaudz jāpriecājas, ka Putins runā par kodolieročiem un to potenciālu izmantošanu.

Iespējams, ka kodolieroču izmantošanas blefs, it īpaši pēc potenciālās Donbasa, Hersonas un Zaporižjas okupēto teritoriju aneksijas, sasniegs līdzīgus apmērus kā 1962. gada oktobrī, kad pasaule bija uz kodolkara sliekšņa. Tieši šogad šai krīzei 60 gadu “jubileja”.

Kremlis un Putins, iespējams, saprot, ka karš ir zaudēts, un nekāda mobilizācija to neglābs, ņemot vērā, ka arī Krievijas ieroču krājumi ir visai pamatīgi paplicināti. Te gan rodas jautājums – kā tas ietekmēs Krievijas pašas situāciju?

Situācija eskalējas, ekonomika deeskalējas

“Bloomberg” norāda, ka mobilizācija (ja tik tiešām tiks iesaukti 300 000 vīriešu, ne vairāk) skars 1% no Krievijas vīriešiem vecumā no 20 līdz 55 gadiem un 0,5% no darbaspēka. Tieši šī vecuma grupa ir visvairāk iesaistīta ekonomiskajā dzīvē. Ir skaidrs – jo lielāks būs iesaukums, jo nozīmīgāk tas ietekmēs ekonomisko izaugsmi.