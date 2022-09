Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Latvijas izlase atkal var būt pozitīvs kairinātājs

Vēl no vēlīnajiem padomju laikiem daudzu treneru sapnis bija ACSK. Iespēja savākt savā komandā visus PSRS labākos spēlētājus. Iespēju robežās turēt kazarmās vai treniņnometnēs un tad uzvaras pasaules čempionātos birs kā no pārpilnības raga.

Šādu modeli – izlases kandidāti vienā klubā, turklāt ar izlases galveno treneri priekšgalā pirms 14 gadiem it kā bija iecerējis arī to laiku LHF prezidents Kirovs Lipmans. Vismaz tā viņš pats stāsta. Katru dienu kopā trenējoties un spēlējot visu sezonu plecu pie pleca, pat tumsā sadarbība būs ideāla un kombinācijas veidosies pat starp tādiem, kas no ripas negrib šķirties un partneri laukumā neredz.