Krievijas karš Ukrainā "izsūcis" tukšu lietoto auto tirgu Baltijā

Pieprasījums joprojām augsts

Kā liecina Eiropas Automašīnu ražotāju asociācijas (ACEA) dati ,Latvijā šī gada pirmajos astoņos mēnešos reģistrēts par 5.6% vairāk jaunu auto nekā pērn tajā pašā periodā (augustā tie bijuši +17%), kamēr Eiropas Savienībā novērots 11.9% kritums. Pēc Latvijas Auto Asociācijas (AA) aplēsēm Latvijā ik gadu tiek importēts aptuveni 71 000 auto, bet tikai 24% no tiem ir jauni. „Latvijas auto parks ik gadu aug par 3.2%, Covid-19 laikā par 1.7%. Bet notiek Latvijas autoparka piepildīšana ar mums nevēlamu auto masu (dīzeļiem-aut.), kas ne tikai palielina izpūtēju skaitu, bet katrs no tiem pasliktina Latvijas izmešu rādītājus, kas mūs attālina no uzlikto mērķu sasniegšanas un palielina problēmu,” norāda AA prezidents Andris Kulbergs. Pārmetumus par gaisa kvalitāti ik pa laikam dzirdam arī no Eiropas institūcijām. Kā vēl nesen rakstīju, tad pusvadītāju deficīta krīzei beidzot redzama gaisma tuneļa galā, bet tā joprojām ir jūtama un tādējādi turpina ietekmēt spēju apmierināt pieprasījumu pēc jauniem auto