Foto un video ⟩ "Putina labās rokas" paradīzes stūrītis Igaunijā, līdz kuram sankcijas nesniedzas

Īpašuma kopējā platība ir 4432 kvadrātmetri. Mājā ir garāža, augsti logi, kas sniedzas no grīdas līdz pat griestiem, un terase ar skatu uz mežu. Apkārtnē māju ir maz, un tās visas ir pieticīgākas par Vaino ģimenes vasarnīcu. Piebraukt pie šīs vasarnīcas var tikai “savējie” ­– uz to ved privāts ceļš, un pie iebrauktuves ir barjera. Zemesgabalu ieskauj kupls un gleznains priežu mežs. Māja atrodas 300 metru attālumā no pludmales. “Rus.Postimees” žurnālists, kurš šo vietu ir redzējis savām acīm, var tikai apskaust Vaino: vieta patiešām ir ļoti skaista.