Reportāža ⟩ Krievu bēgšana uz Gruziju: bailes rindās uz robežas, kukuļi un katastrofas apzināšanās

Taču šī ažiotāža nesākās tikai tagad – tās sākums meklējams jau februārī, uzreiz pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, kad Krievijas iedzīvotāju plūsma devās uz visiem iespējamajiem virzieniem, jo īpaši uz valstīm, kurās ir bezvīzu režīms. Daudzi pārvietojās ar lidmašīnām, taču tūkstošiem bēgļu izvēlējās sauszemes ceļus, un viens no populārākajiem maršrutiem bija ceļš uz Gruziju caur robežpunktu Verhnij Lars. Jau toreiz cilvēki pavadīja sastrēgumu rindās vairākas stundas, taču šobrīd [26.septembrī - red.] viens no “Rus.Postimees” intervētajiem rindā gaida jau kopš 23. septembra pusdienlaika un joprojām atrodas aptuveni kilometru no robežas.