TVNET no Ukrainas ⟩ Latviešu konvoja "zirgi un monstri" dodas uz Ukrainu

Kravas vilcēju rinda uz Polijas-Ukrainas robežas sākas jau 12 kilometrus pirms pašas robežas. Ford Transit pasažieru busiņš rindā nestājas, bet brauc garām smagajām mašīnām, kuru šoferi, noslēpušies no lietus, nīkst savu mašīnu kabīnēs. Pie busiņa stūres sēž Dace, ģimenes ārste no Ādažiem, blakus viņai Margarita, arī ārste - ginekoloģe, dzemdību speciāliste. Busiņam seko 11 apvidus automašīnu konvojs - humānās palīdzības automašīnas, kuras drīkst šķērsot robežu pa zaļo koridoru, nevis stāvēt garajās rindās. Ja poļu robežsargu noskaņojums būs labs, konvojam robežu šķērsot izdosies 2-3 stundu laikā un mašīnas Ļvivā nokļūs 24 stundas pēc izbraukšanas no Latvijas. Ja poļi būs kašķīgi, process var ievilkties daudz garāks.