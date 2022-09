Pēdējo 15 gadu skaļākie NBA maiņu darījumi

Lielā skaitā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) sekotāji un arī līdzjutēji vasarā ar nepacietību gaidīja, kur nonāks Bruklinas "Nets" dīva Kevins Durants. Tomēr viens no šīs paaudzes labākajiem basketbolistiem netika aizmainīts. Bet tikmēr Jūtas "Jazz" vadība, atšķirībā no "Nets", veica mājas tīrīšanu, atbrīvojoties no savām galvenajām zvaigznēm - Rūdija Gobēra un Donovana Mičela. Atskatīsimies uz pēdējo 15 gadu skaļākajiem maiņu darījumiem.