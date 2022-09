Piena zupa ar plēvi un piedeguši griķi: kā ēdiens kļūst par bērnības traumu

Piemēram, man ir ļoti īpašas attiecības ar pienu – nedzeru to, kopš vien sevi atceros. Ticiet vai ne, bet es pat īsti nezinu, kā piens garšo, un pat iedomāties nespēju, ka man tas kāda iemesla pēc būtu jāpagaršo. Atceros, bērnudārzā raudāju gaužas asaras, kad manu iecienīto debesmannu auklīte neglābjami sabojāja, pārlejot ar pretīgo balto šķidrumu. Mamma gan saka, ka 2-3 gadu vecumā situācija esot bijusi gluži pretēja - es esot vaktējusi pie kūts pakša ar savu mazo krūzīti, kad ome nāks ārā ar svaigo slaukumu, un dzērusi pienu tā, ka prieks. Līdz reizei, kad sapļumpējos līdz vēmienam... Es, protams, to neatceros, bet trauma ir palikusi uz visu mūžu.

Sociālantropoloģe Elīna Kursīte skaidro, ka ēdiens ir svarīgs sociāls fenomens, neatņemama kultūras sastāvdaļa, kas rada un palīdz izteikt savu identitāti. Ēšana gandrīz vienmēr ir kādas noteiktas grupas kopīga aktivitāte, ēdiens nokļūst simboliskas aktivitātes fokusā un ēšana ieņem nozīmīgu aktivitātes vietu mūsu sabiedrībā. Ja vien neesat kāds Indijas guru, kurš pārtiek no saules, skaidrs, ka jūsu ķermenim nepieciešama degviela pārtikas izskatā. Tiesa, nepieciešamo ēdiena daudzumu cilvēks varētu uzņemt ar ogām, saknēm un medījumu, kā to ir darījuši mūsu senči dažus miljonus gadu, vai mūsdienās, piemēram, mēs varētu nepieciešamo kaloriju daudzumu uzņemt ar mazām tabletēm, vai pulveriem. Daži to, protams, dara, taču vairums cilvēku ignorē to, ka varētu ēst “jebko” un justies paēduši, tiem “prasās” kādi noteikti ēdieni.”