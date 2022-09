Ekskluzīvi ⟩ Par bailēm, grāmatu reitingiem un nelaimīgu laulību: intervija ar Karīnu Račko

Karīna Račko: Esmu ieguldījusi ļoti daudz darba, lai kļūtu par to, kas esmu, taču man vienmēr šķitis, ka veltīt laiku un enerģiju tam, kas sagādā gandarījuma un piepildījuma sajūtu, ir skaisti. Tāpēc es teiktu – mans ceļš ir bijis viegls, lai gan ne bez piepūles un pašdisciplīnas. Rakstījusi jau no sākta gala esmu primāri pati sev, uztvērusi rakstīšanu kā pašrealizācijas veidu. Kopš kļuvu par uzņēmēju un nodibināju savu zīmolu, pienākumu ir daudz vairāk – tirdzniecības menedžēšana, mārketings, e-veikala pasūtījumu apstrāde, grāmatvedības kārtošana –, taču būtībā es to visu daru ar prieku. Man patīk interesanta, piesātināta ikdiena, nav laika garlaikoties.